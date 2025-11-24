Manisa'da zehir tacirlerine operasyon! Sentetik ecza hapları ele geçirildi

Giriş Tarihi: 24.11.2025 18:38

FOTOĞRAF: DHA

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir ihbar üzerine F.U. (21) ve D.Ö.'nün (27) sentetik ecza hap satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmanın ardından ekipler, iki şüphelinin bulunduğu adreslerine operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev, işyeri, otomobil ve üzerlerindeki aramalarda toplam 9 bin 140 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.U., tutuklanırken, D.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.