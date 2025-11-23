‘Yan baktın’ tartışması kanlı bitti: 4 çocuğun saldırdığı genç bıçaklandı

Giriş Tarihi: 23.11.2025 17:37

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Genç Osman Parkında bulunan futbol sahasında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, sahada arkadaşlarıyla futbol oynadıktan sonra evine gitmek için çıkan 18 yaşındaki İbrahim K., isimli gence 4 çocuk yaklaştı. İddiaya göre çocuklar "Yan yan ne bakıyorsun" deyip laf attı.

İbrahim K. yaşı küçük çocuklara bakmadığını söylese de çocuklardan biri belinde taşıdığı bıçağı çıkartarak genci sağ bacağından bıçakladı. Bacağından bıçaklanan genç ne olduğunu anlamadan kaldırıma otururken, yaşı küçük çocuklar hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.