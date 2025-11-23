Şanlıurfa'da engelli bakım merkezinde yangın! Otizmli Poyraz'ın ölümüne ilişkin soruşturma

Şanlıurfa'da özel engelli bakım merkezinde çıkan yangında hayatını kaybeden otizmli Poyraz Efe Öztürk'ün (7) ölümüne ilişkin Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılana açıklamada adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 23.11.2025 17:10

Paylaş



ABONE OL

Şanlıurfa'da özel engelli bakım merkezinde çıkan yangında hayatını kaybeden otizmli Poyraz Efe Öztürk'ün (7) ölümüne ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Batıkent Mahallesi'ndeki özel engelli bakım merkezinde, 21 Kasım'da yangın çıktı. Yangın kısa sürede binanın bir bölümünü sararken, alevler arasında kalan otizmli Poyraz Efe Öztürk, ağır yaralandı.

Yaralı Öztürk ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, içeridekiler ekipler tarafından tahliye edildi. Yangın söndürülürken, hastaneye kaldırılan Poyraz Efe Öztürk, kurtarılamadı. Anne ve babası ayrı olan ve Osmaniyeli depremzede olduğu öğrenilen Poyraz Efe Öztürk'ün cenazesi, otopsi sonrası toprağa verilirken; Şanlıurfa Valiliği olaya ilişkin açıklama yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Valiliğin açıklamasında, "İlimizde hizmet veren özel bir engelli bakım merkezinde meydana gelen yangından etkilenen kuruluşta kalan bir çocuğumuz maalesef hayatını kaybetmiştir. Meydana gelen olayla ilgili başlatılan adli soruşturma devam etmektedir. Ayrıca Valiliğimiz tarafından idari soruşturma başlatılmış olup süreç yakından takip edilmektedir" denildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN