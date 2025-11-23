Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı! O anlar kamerada
Kahramanmaraş’ta yaya kaldırımından karşıya geçmeye çalışan Y.S., karşıdan gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, öğle saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi.
İddiaya göre Y.S., yolun karşısına geçmek için önce kaldırımdaki butona basıp kırmızı ışığı yaktı, ardından yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye başladı.
Bu sırada A.N.'nin kullandığı 46 HB 666 plakalı otomobil, Y.S.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan Y.S., ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Y.S. hastaneye kaldırılırken, sürücü A.N. polis tarafından gözaltına alındı.