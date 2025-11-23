Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı! O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 23.11.2025 17:45

İddiaya göre Y.S., yolun karşısına geçmek için önce kaldırımdaki butona basıp kırmızı ışığı yaktı, ardından yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye başladı.

Fotoğraf (DHA)

Bu sırada A.N.'nin kullandığı 46 HB 666 plakalı otomobil, Y.S.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan Y.S., ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Y.S. hastaneye kaldırılırken, sürücü A.N. polis tarafından gözaltına alındı.