Kaldırımdaki şüpheli valiz paniğe neden oldu!

Samsun’un Canik ilçesinde otobüs durağının hemen yanındaki kaldırımda fark edilen şüpheli valiz vatandaşlarda tedirginliğe yol açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince bölgede güvenlik önlemleri alındı. Valiz bomba imha uzmanları tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.

Giriş Tarihi: 23.11.2025 16:41

Samsun'un Canik ilçesinde kaldırımda fark edilen şüpheli valiz, polis ekiplerince güvenlik önlemleri alınarak bomba imha uzmanları tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.

Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde, Belediyeevleri otobüs durağı yanında kaldırımda bırakılmış bir valizi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alarak bölgeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Bomba imha ekiplerinin yaptığı kontrollü patlamanın ardından valiz incelendi. Yapılan kontrollerde valizin içinde giysiler bulunduğu tespit edildi.

