Hakkari’de korku dolu anlar! Ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, kısa sürede tamamen söndürüldü.

Giriş Tarihi: 23.11.2025 21:24

İlçeye bağlı Altınsu köyünün yakınında ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan yangına müdahale etti.

Arama Kurtarma Derneği gönüllüleri ile vatandaşların da destek verdiği çalışmayla yangın kontrol altına alındı.

Ekipler, söz konusu bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

