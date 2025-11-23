Atla gezerken direğe çarptı acı haber geldi!

Kırıkkale'nin Karacaali köyünde atıyla gezinti yapan şahıs demir direğe çarptı. Ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 23.11.2025 21:58

Paylaş



ABONE OL

Kırıkkale'nin Karacaali köyünde atıyla gezinti yaparken demir direğe çarparak ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Karacaali köyünde Emrah Kavlak (46) kendisine ait atla gezinti yaptığı sırada elektrik direğine çarparak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Kavlak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN