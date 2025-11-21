Tünel mağduru ailenin evine zabıta baskını! Vatandaşın sabır taştı: "CHP'nin İzmir'e yaptığı zulümlerden bir tanesidir!"

(foto:ahaber.com.tr)

MAHKEME KARARI YOK, YIKIM KARARI YOK!

Başdaş, belediye ekiplerinin herhangi bir yasal dayanak olmadan, mahkeme kararı olmaksızın yıkım işlemine kalkıştığını iddia ederek skandalın boyutunu gözler önüne serdi.

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş: "Ev sahibi, evi boşalttı çünkü her taraf çatlamış. Bu depremden değil, aşağıdan yapılan çalışmadan dolayı. Ev sahibi tahliye edilmesi için 'olur' dedi, evin yıkılımı için değil. Ve ellerinde mahkeme kararı yok, yıkım kararı yok."