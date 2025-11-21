Tünel mağduru ailenin evine zabıta baskını! Vatandaşın sabır taştı: "CHP'nin İzmir'e yaptığı zulümlerden bir tanesidir!"
A Haber'in defalarca gündeme getirdiği İzmir'deki Konak Tüneli skandalında tansiyon zirveye tırmandı. Tünel çalışması nedeniyle evleri çatlayan ve oturulamaz hale gelen vatandaşların kapısına bu kez de zabıta ekipleri balyozla dayandı. Tahliye kararını kabul eden ancak yıkıma karşı çıkan aileye yapılan skandal müdahale sırasında bir kadın baygınlık geçirirken, mahalleli isyan etti. Olay yerindeki A Haber muhabiri Tayfun Er ve AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, yaşananları saniye saniye aktardı.
8 yıldır bitirilemeyen Konak Tüneli inşaatı, Atamer Mahallesi'nde 100'den fazla evi oturulamaz hale getirdi. Mağdur vatandaşlar çözüm beklerken, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri bu sabah bir evin kapısını balyozla kırarak yıkım işlemine başlamak istedi. Bu müdahale, aylardır biriken öfkenin taşmasına neden oldu.
KAPIYI BALYOZLA KIRDILAR, HALK İSYAN ETTİ!
Olay yerindeki gerilimi anbean aktaran A Haber muhabiri Tayfun Er, zabıta ekiplerinin hukuksuz müdahalesinin bardağı taşıran son damla olduğunu belirtti.
Tayfun Er: "Gerginliğe neden olan, işte kapının balyozla kırılması. Ardından da yukarıdaki çelik konstrüksiyonun kesilmeye başlanması. İşte ondan sonra mahalleli ayağa kalktı, çok büyük infial oldu."
"Şu saat itibarıyla hem Büyükşehir zabıta ekipleri hem de diğer birimlerden gelen ekipler biraz ileriye doğru gittiler, mahallelinin tepkisinden dolayı. Yukarıdan aşağıya tuğlalar atıldı, mahalleli oldukça gergin."