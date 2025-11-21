Tünel mağduru ailenin evine zabıta baskını! Vatandaşın sabır taştı: "CHP'nin İzmir'e yaptığı zulümlerden bir tanesidir!"

Yaşam

A Haber'in defalarca gündeme getirdiği İzmir'deki Konak Tüneli skandalında tansiyon zirveye tırmandı. Tünel çalışması nedeniyle evleri çatlayan ve oturulamaz hale gelen vatandaşların kapısına bu kez de zabıta ekipleri balyozla dayandı. Tahliye kararını kabul eden ancak yıkıma karşı çıkan aileye yapılan skandal müdahale sırasında bir kadın baygınlık geçirirken, mahalleli isyan etti. Olay yerindeki A Haber muhabiri Tayfun Er ve AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, yaşananları saniye saniye aktardı.

8 yıldır bitirilemeyen Konak Tüneli inşaatı, Atamer Mahallesi'nde 100'den fazla evi oturulamaz hale getirdi. Mağdur vatandaşlar çözüm beklerken, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri bu sabah bir evin kapısını balyozla kırarak yıkım işlemine başlamak istedi. Bu müdahale, aylardır biriken öfkenin taşmasına neden oldu.

KAPIYI BALYOZLA KIRDILAR, HALK İSYAN ETTİ!

Olay yerindeki gerilimi anbean aktaran A Haber muhabiri Tayfun Er, zabıta ekiplerinin hukuksuz müdahalesinin bardağı taşıran son damla olduğunu belirtti.

Tayfun Er: "Gerginliğe neden olan, işte kapının balyozla kırılması. Ardından da yukarıdaki çelik konstrüksiyonun kesilmeye başlanması. İşte ondan sonra mahalleli ayağa kalktı, çok büyük infial oldu."

"Şu saat itibarıyla hem Büyükşehir zabıta ekipleri hem de diğer birimlerden gelen ekipler biraz ileriye doğru gittiler, mahallelinin tepkisinden dolayı. Yukarıdan aşağıya tuğlalar atıldı, mahalleli oldukça gergin."

EV SAHİBİ YIKIM KARARINI DUYUNCA BAYILDI!

Tayfun Er, evin tahliyesine onay veren ancak yıkım kararıyla şok yaşayan ev sahibinin fenalaştığını ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiğini belirtti:

Tayfun Er: "Hanımefendi de biraz önce bayıldı orada... Ev sahibi, yeni duydu. Yeni duyduğu için geldi ve evin yıkılacağını duyunca baygınlık geçiriyor."

"BU, CHP'NİN İZMİR'E YAPTIĞI ZULÜMLERDEN BİRİ!"

Canlı yayına katılan AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, yaşananları "zulüm" olarak nitelendirdi ve CHP'li belediyenin çözüm bulmak yerine vatandaşa gözdağı verdiğini iddia etti.

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş: "İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir'e yaptığı zulümlerden bir tanesi de bu. Bu mahallenin sinir uçlarıyla oynuyorlar. 1,5 yıldır bir muhatap bulamadıkları yerde, sadece bir haftadır sesleri çıktılar diye bu mobbing hareketleri yapılıyor bu mahalleye. Belediye başkanı gelip bu sorunu çözmesi gerekirken, insanların sinir uçlarıyla oynayıp balyozla kapıyı kırarak bakın insanları ne hale getirdiler."

MAHKEME KARARI YOK, YIKIM KARARI YOK!

Başdaş, belediye ekiplerinin herhangi bir yasal dayanak olmadan, mahkeme kararı olmaksızın yıkım işlemine kalkıştığını iddia ederek skandalın boyutunu gözler önüne serdi.

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş: "Ev sahibi, evi boşalttı çünkü her taraf çatlamış. Bu depremden değil, aşağıdan yapılan çalışmadan dolayı. Ev sahibi tahliye edilmesi için 'olur' dedi, evin yıkılımı için değil. Ve ellerinde mahkeme kararı yok, yıkım kararı yok."

