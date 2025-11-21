21 Kasım 2025, Cuma

Tünel çalışması nedeniyle çatlakan evler mühürleniyor! Zabıtanın balyozlu müdahalesi mahalleliyi ayağa kaldırdı
Tünel çalışması nedeniyle çatlayan evler mühürleniyor! Zabıtanın balyozlu müdahalesi mahalleliyi ayağa kaldırdı

Tünel çalışması nedeniyle çatlayan evler mühürleniyor! Zabıtanın balyozlu müdahalesi mahalleliyi ayağa kaldırdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.11.2025 12:57
İzmir Atamer Mahallesi'nde 8 yıldır bitirilemeyen Konak Tüneli inşaatı, 100'den fazla evi oturulamaz hale getirdi. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, bu sabah bir evin kapısını balyozla kırarak yıkım işlemine başlamaya çalıştı. Mahalleli tepkisini gösterirken, ev sahibi fenalık geçirdi. AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, belediye ekiplerinin herhangi bir mahkeme kararı olmadan yıkıma kalkıştığını belirtti. Başdaş, "Ev sahibi tahliye etti ancak yıkım kararı yok. Belediye, çözüm bulmak yerine mahallelinin sinir uçlarıyla oynuyor" dedi.
Tünel çalışması nedeniyle çatlayan evler mühürleniyor! Zabıtanın balyozlu müdahalesi mahalleliyi ayağa kaldırdı
