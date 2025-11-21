Tünel çalışması nedeniyle çatlayan evler mühürleniyor! Zabıtanın balyozlu müdahalesi mahalleliyi ayağa kaldırdı

İzmir Atamer Mahallesi'nde 8 yıldır bitirilemeyen Konak Tüneli inşaatı, 100'den fazla evi oturulamaz hale getirdi. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, bu sabah bir evin kapısını balyozla kırarak yıkım işlemine başlamaya çalıştı. Mahalleli tepkisini gösterirken, ev sahibi fenalık geçirdi. AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, belediye ekiplerinin herhangi bir mahkeme kararı olmadan yıkıma kalkıştığını belirtti. Başdaş, "Ev sahibi tahliye etti ancak yıkım kararı yok. Belediye, çözüm bulmak yerine mahallelinin sinir uçlarıyla oynuyor" dedi.

