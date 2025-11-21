Sultanyeli'de suç örgütüne ağır darbe! 20 şüpheli yakalandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sultanbeyli'de faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma başlatıldığını duyurdu. Ekiplerin belirlenen adreslere yaptığı baskınlarda 20 şüphelinin yakalandığı, 4 şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Giriş Tarihi: 21.11.2025 21:41

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Sultanbeyli'de faaliyet gösteren Y.M.'nin liderliğinde, yöneticiliğini E.M. ve V.Ö.'nün yaptığı suç örgütüne soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin 'silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'kurulan örgüte üye olma', 'nitelikli yağma', 'suça azmettirme', 'kasten yaralama', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'mala zarar verme', '6136 SKM', 'tehdit', 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan 11 ayrı eyleme karıştığı tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında 24 şüpheliye sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınırken 4 şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

