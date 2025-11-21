Yaşam

Safranbolu'da 2 katlı ahşap evde korkutan yangın!

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan 2 katlı ahşap bir evde yangın çıktı. Alevlerin çıkış nedeni henüz belirsizliğini korurken olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay, Kalealtı Akseki Sokak'ta meydana geldi. İki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler tüm evi sararken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

