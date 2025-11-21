Kilis'te otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 ağır aralı
Kilis’te otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu bisiklet sürücüsü savrularak ağır yaralandı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Devlet Bahçeli Caddesi'nde, B.U. yönetimindeki 01 EY 261 plakalı otomobil, yabancı uyruklu H.M.'nin kullandığı bisikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü, kaldırıma düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.