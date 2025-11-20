Yine İETT yine yangın! Bu sefer adres Eyüpsultan

Eyüpsultan Kemerburgaz Yolu’nda İstanbul Havalimanı yönüne giden, yolcusuz bir İETT otobüsünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen otobüs kullanılamaz hale geldi.

Giriş Tarihi: 20.11.2025 09:10

Paylaş



ABONE OL

Eyüpsultan Kemerburgaz Yolu'nda seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kemerburgaz Yolu, İstanbul Havalimanı yönünde seyreden ve içinde yolcu bulunmayan İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

YANAN OTOBÜS KULLANILAMAZ HALDE

Yangını fark eden şoför, otobüsü yol kenarına çekerek durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, yanan otobüs kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, yangın anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, otobüsün arka kısmının alevli şekilde yandığı görülüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN