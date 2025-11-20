Kepçe ve otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralı var

Uşak'ta otomobil ile kepçenin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı. Soruşturma başlatılan kazada kepçe sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, Kula-Eşme karayolu Kıranköy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.Ç. idaresindeki 06 ALM 44 plaklı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan O.Ö.K. yönetimindeki kepçeye çarptı .

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üz erine kaza yerine 112 sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu konumunda bulun an babası Galip Ç. Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Galip Ç'ye burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatılırken kepçe sürücüsü O.Ö.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

