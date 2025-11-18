TÜİK verileri açıkladı! Araç sayısında artış

Giriş Tarihi: 18.11.2025 10:50

TÜİK' ten edinilen bilgiye göre, Ekim ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre bin 998 adet artarak, 389 bin 426 'a ulaştı.

(Foto: AA)

Eskişehir'deki taşıtların 214 bin 961 adeti otomobil, 68 bin 166'ı motosiklet, 56 bin 827 adeti kamyonet, 29 bin 50 adeti traktör, 11 bin 879 adeti kamyon, 4 bin 574 adeti minibüs, 2 bin 651 adeti otobüs, bin 318 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 33 milyon 193 bin 636'a ulaştı.