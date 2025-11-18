MSB duyurdu: İran hududunda 81 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 81 kilo 133 gram uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. Açıklamada, 'Ele geçirilen uyuşturucu madde, gerekli işlemlerin yapılması üzere Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi' ifadelerine yer verildi.

Giriş Tarihi: 18.11.2025 11:09

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudut birliklerimiz, vatanımızın güvenliği için 7/24 keşif, gözetleme ve devriye görevini kararlılıkla sürdürüyor. Son olarak İran hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 3 adet çuval içerisinde toplam 81 kilo 133 gram uyuşturucu madde tespit edildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, gerekli işlemlerin yapılması üzere Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi" ifadelerini kullandı.

