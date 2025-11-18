Hakkari İran sınırında uyuşturucu operasyonu: 81 kilo metamfetamin ele geçirildi
Hakkari İran sınırındaki Kayalar köyünde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyondan araziye terk edilmiş çuvallar içerisinde 81 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şemdinli ilçesine bağlı Kayalar köyünün Mağaraönü Mezrası'na uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. İran'dan uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine ilçenin Kayalar köyü Mağaraönü Mezrası'na düzenlenen operasyonda araziye terk edilmiş çuvallar içerisinde 81 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirdi. Jandarma, uyuşturucu tacirlerini yakalamak için çalışma başlattı.