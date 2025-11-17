Sultanbeyli'de yangın paniği! 2 katlı evin çatısı cayır cayır yandı

Sultanbeyli'de akşam saatleri 2 katlı bir evin çatı kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede hızla yayılırken olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alındı.

Giriş Tarihi: 17.11.2025 23:40

Yangın, saat 22.00 sıralarında Veysel Karani Mahallesi Kuran Kursu Caddesi'ndeki 2 katlı evin çatısında çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangında kısa sürede büyüyen alevler evi sardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

