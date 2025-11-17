Otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı! 13 yaşındaki Nehir yaralandı

Aksaray'da kavşakta yola çıkan elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı. Olayda elektrikli bisikletin sahibi 13 yaşındaki Nehir Atak havaya savrulurken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 17.11.2025 23:01

Kaza, saat 16.40 sırlarında Fatih Mahallesi 4002 Sokak'taki kavşakta meydana geldi. Abdullah Balkır (18) yönetimindeki 68 KH 016 plakalı otomobil, kavşakta yola çıkan Ramazan Bozlak (50) idaresindeki 68 AGE 873 plakalı minibüse çarpıp savruldu. Ardından karşı şeritte yolun soluna dönmek için bekleyen Nehir Atak'ın kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayıp yere düşen Nehir Atak yaralandı. Kaza anı da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan iki sürücü, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

