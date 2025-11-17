Okullarda ders zili çaldı İstanbul'da trafik yine kilitlendi

Ara tatilin sona ermesinin ardından haftanın ilk gününde İstanbul'da yine trafik yoğunluğu yaşandı. Kent genelinde trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 70 olarak ölçüldü.

Giriş Tarihi: 17.11.2025 09:17

İstanbul'da okulların ara tatilinin sona ermesinin ardından çocuklar için ders zili çaldı. Okulların yeniden açılması sebebiyle sabah saatlerinde özellikle ana arterlerde trafik oluştu.



2025-2026 eğitim-öğretim yılı ara tatilinin sona ermesinin ardından yaklaşık 20 milyon öğrenci için bugün ilk derz zili çaldı. Okulların açıldığı ilk gün İstanbul'da özellikle ana arterlerde sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. Mecidiyeköy'de Ankara istikametinde araç trafiğinin yoğun olduğu görüldü. İBB verilerine göre İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 08.00 itibariyle yüzde 70 olarak ölçüldü.

