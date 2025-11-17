Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde müstakil bir evde ikamet eden Nimet T. (54) evin banyosunda ailesi tarafından yerde ölü bulundu.

Giriş Tarihi: 17.11.2025 01:49

Paylaş



ABONE OL

Danişment Gazi Mahallesi'ndeki müstakil bir evde ikamet eden Nimet T. (54) evin banyosunda ailesi tarafından yerde hareketsiz bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, Nimet T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN