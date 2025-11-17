Denizli'de durak yerine orta şeritte yolcu indirip alan halk otobüsü pes dedirtti

Denizli Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü durağa yanaşmadan sol şeritte yolcu indirme ve bindirme yaptığı esnada sağ şeritten ilerleyen sürücünün dikkati kazayı önledi. Araç kamerasına yansıyan o anlarda yol ortasında otobüsün kapılarının açılmasıyla inen yolcuya az kalsın otomobil çarpıyordu.

Olay, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Denizli Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü 943 nolu Balık Hali durağına yanaşmak yerine çift şeritli yolun sol şeridinde yolcu indirme ve bindirme yaptı. O esnada arkadan gelen bir otomobil sürücüsünün dikkati kazayı önledi. Araç kamerasına yansıyan o anlarda sorumsuz otobüs şoförü yolcu durağına yanaşmak yerine yol ortasında kapıları açara yolcu indirme ve bindirme yaptı. Görüntülerde aracın ön kapısından yolcuların bindiği, arka kapısından ise bir yolcunun indiği görülüyor. Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsünün durağa yanaşmadan yolcu indirme ve bindirme yaptığını fark eden otomobil sürücüsü arka kapıdan da yolcu ineceğini öngörerek fren yapması dikkatlerden kaçmadı. Otomobil sürücünün öngörüsü kazayı önledi.