Aydın'da 2 katlı evde yangın: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 2 katlı bir evde çıkan yangında 18 yaşındaki Makbule İlhan hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar tedavisi sürerken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Giriş Tarihi: 17.11.2025 15:08

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında Makbule İlhan (18) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Nazilli ilçesi Şirinevler Mahallesi 865 Sokak'taki iki katlı evin 2'nci katında, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Yangında Makbule İlhan, Ferman İ., Asiye İ. ve Deniz Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli İtfaiye ekipleri ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Makbule İlhan, kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi. Soğutma çalışmaları sürerken, olay yerine gelen Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, yangınla ilgili bilgi aldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

