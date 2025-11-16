Trabzon'da 3 araç birbirine girdi! Yaralılar var

Trabzon’un Araklı ilçesinde meydana gelen olayda 3 araç kazaya karıştı. Feci kazada 3 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 16.11.2025 22:52

Paylaş



ABONE OL

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Araklı-Bayburt yolu üzerinde bulunan Eski Sürmene Köprüsü mevkiinde bugün akşam saatlerinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri bölgede trafik akışını kontrollü şekilde sağlarken, araçlar çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN