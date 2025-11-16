Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı

Sakarya'nın üç ilçesinde polis ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Bu kapsamda yapılan aramalarda çok sayıda malzeme ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Adapazarı, Arifiye ve Akyazı ilçelerinde polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda K.A. (26) E.A. (26), Y.Ö. (17) ve 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranması bulunan S.E. (32) gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 130 gram bonzai yapımında kullanılan aseton, 14 parça halinde toplamda 59.11 gram sentetik cannabinoid maddesi, 35 gram tütüne emdirilmiş sentetik cannobinoid maddesi, eser miktarda a-m 2201 sentetik cannobinoid hammaddesi bulunan boş aseton kutusu, 1 gram a-m 2201 sentetik cannobinoid hammaddesi, 1 adet bonzai yapımında kullanıldığı değerlendirilen boş aseton kutusu, 6 adet bonzai yapımında kullanıldığı değerlendirilen 50 gramlık boş tütün paketi, ele geçirildi.

