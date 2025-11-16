Polis okulunda korkunç olay! Öğrenci 5'nci kattan atlayarak intihar etti

Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu'nda öğrenim gören bir öğrenci, 5. kattaki yatakhanenin koridor penceresinden aşağı atladı. Beton zemine düşerek ağır yaralandı. öğrenci, hastaneye kaldırılmasının ardından yapılan tüm müdahaleler sonucu kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Giriş Tarihi: 16.11.2025 23:40

Olay, Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi'nde bulunan 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu'nda dün gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Polis okulu öğrencisi B.T. (20), 5. kattaki yatakhanenin koridor penceresinden aşağı atladı. Beton zemine düşerek ağır yaralanan öğrenci, ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesine (OMÜ) kaldırılarak tedavi altına alındı. B.T., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gencin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.



B.T.'nin cenazesinin Antalya'da toprağa verileceği öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

