Malatya'da inşaat işçilerinin kaldığı şantiyede yangın paniği!

Malatya'da bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın korku dolu anlara neden oldu. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Giriş Tarihi: 16.11.2025 22:49

Malatya'da bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir şantiyede çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangında konteynerler etkilenirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İş makinelerinin de destek verdiği yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

