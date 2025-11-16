Kırıkkale'de ailenin canını hiçe sayan trafik magandasına adli kontrol

Kırıkkale'de trafikte tehlikeli manevralar yaparak başka bir araçtaki ailenin can güvenliğini riske atan sürücü, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

16.11.2025

Kırıkkale-Çorum D200 karayolunun 12'nci kilometresinde, 66 DY 966 plakalı otomobili kullanan E.D. (37), trafikte yaptığı tehlikeli manevralarla bir ailenin içinde bulunduğu aracın önünü kesti. O anlar araç içi kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde görüntüler detaylı şekilde incelendi. Ekipler, Plaka Tanımlama Sistemi (PTS) ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları üzerinden aracın plakasını tespit etti. Yapılan teknik takip sonucunda trafik magandası sürücünün Yozgat ilinde olduğu belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli sürücü E.D.'yi Yozgat'ta yakalayarak Kırıkkale'ye getirdi. Yapılan incelemede sürücünün 9 ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Trafik Şube Müdürlüğünce yapılan işlemlerde sürücüye, Karayolları Trafik

Kanunu'nun ilgili maddelerinden 8 bin 306 lira para cezası ve 95 ceza puanı uygulandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından E.D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.