Bartın'da 2 araç birine girdi!

Bartın'da 2 otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisiyle 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 16.11.2025 23:05

Bartın'da 2 otomobil kavşakta çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bartın Kemerköprü Mahallesi 875. sokaktaki kavşakta M.T. idaresindeki 67 ZR 458 plakalı araç ile T.B.'nin kullandığı 74 AAN 721 plakalı araç çarpıştı.

Feci kazada çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan M.T., S.T. ve E.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ni kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı çevredeki binaların güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

