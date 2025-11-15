AFAD duyurdu! Çanakkale'de 4 büyüklüğünde deprem
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında saat 21.29 sıralarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ndan yapılan açıklamada sarsıntının yerin 8 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.
AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 21.29'da merkez üssü Ege Denizi Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 8.33 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [13.93 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2025-11-15
Saat:21:29:12 TSİ
Enlem:39.60778 N
Boylam:25.98861 E
Derinlik:8.33 km