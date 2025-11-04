Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Saatte 23 günde 550 konut yapılıyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal konut projesine ilişkin Hatay'da açıklamalarda bulundu. Kurum, "Saatte 23 günde 550 konut yapılıyor." dedi. Bakan Kurum ayrıca, her 3 depremzededen 2'sinin evlerine kavuştuğunu söyledi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Hatay'da önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum depremin ardından bölgede saatte 23 günde ise 550 konutun yapıldığını belirtti. Kurum, her 3 depremzededen 2 tanesinin evlerine kavuştuğunu açıkladı.
Kurum'un açıklamalarından satır başları:
Deprem ülkemize 150 milyar dolar maddi kayıp yaşattı. Deprem Bölgesine bugüne kadar 75 milyar dolarlık yatırım yapıldı. 14 milyon insanımızın hayatı değişti.
11 ilimizde 174 farklı alanda çalışıyoruz. 200 bin işçi kardeşimiz bu mücadeleyi veriyor. Deprem bölgesinde saatte 23, günde 550 konut tamamlanıyor. 305 bin konutu teslim ettik. 350 bininci konutumuzu önümüzdeki ay teslim edeceğiz. 453 bin konutu yıl sonuna kadar teslim edeceğiz. Bu yeniden yapım sürecini 'Asrın İnşası' olarak değerlendiriyoruz. Her 3 depremzededen 2'si evlerine kavuştu.
Hatay'da 86 bin konut teslim ettik. Atatürk Caddesi büyük bir yıkımın gerçekleştiği bir yer. Burayı ayağa kaldırıyoruz. Tarihi yapıların hepsini ihya edecek bir süreci devam ettiriyoruz.
63 bine yakın köy evi inşa ediyoruz. Bugüne kadar 46 bin köy evi teslim ettik. Zemin etütleri yapılıyor altyapı çalışmaları için.
