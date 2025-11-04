Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Saatte 23 günde 550 konut yapılıyor

Bakan Kurum, her 3 depremzededen 2'sinin evine kavuştuğunu söyledi. (A Haber arşiv)

11 ilimizde 174 farklı alanda çalışıyoruz. 200 bin işçi kardeşimiz bu mücadeleyi veriyor. Deprem bölgesinde saatte 23, günde 550 konut tamamlanıyor. 305 bin konutu teslim ettik. 350 bininci konutumuzu önümüzdeki ay teslim edeceğiz. 453 bin konutu yıl sonuna kadar teslim edeceğiz. Bu yeniden yapım sürecini 'Asrın İnşası' olarak değerlendiriyoruz. Her 3 depremzededen 2'si evlerine kavuştu.