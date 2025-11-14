Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerde bu akşam ve yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak, yüksek rakımlı bölgelerde de karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Giriş Tarihi: 14.11.2025 15:03

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden itibaren Adıyaman, Şanlıurfa'nın kuzey ve doğusu, sabah saatlerinden sonra da Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin'de yerel kuvvetli sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların 1700 ile 1800 metre rakım üzeri yükseklerde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.



Akşam saatlerinden sonra Malatya'da, gece saatlerinden sonra Elazığ'da, sabah saatlerinden itibaren de Tunceli, Erzincan, Bingöl, Muş, Bitlis ve Erzurum'un güneyinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1600 metre rakım üzeri yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.



Van'ın güneyi ile Şırnak ve Hakkari'de ise yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor. Yağışların 1700 ile 1800 metre rakım üzerindeki bölgelerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.



Kuvvetli yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yükseklerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

