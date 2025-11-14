Batman'da feci kaza! Kontrolden çıkan araç TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü

Batman'da seyir halinde ilerlerken kontrolden çıkan otomobil park halindeki TIR'a çarptı. Olayda 2 ve 8 yaşındaki iki çocuk yaşamını yitirirken bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Giriş Tarihi: 14.11.2025 01:23

Edinilen bilgilere göre, Vedat Direk idaresindeki 72 AZ 756 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halinde bulunan 72 ABM 902 plakalı tıra çarpmasının ardından yaklaşık 500 metre savrularak şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Vedat Direk ağır yaralanırken, araçta bulunan çocukları 6 yaşındaki Adar Direk ve 8 yaşındaki Zana Direk isimli kardeşler hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerinde çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine sevk edilen ekipler, araç içindeki manzarayla karşılaşınca adeta zamana karşı bir mücadele verdi.



Kazanın şiddetiyle hayatını kaybeden küçük çocuklardan birinin kopan uzuv ekipler ve vatandaşlar tarafından uzun süre aranarak bulundu.



Ağır yaralı sürücü Vedat Direk, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Aynı araçta hayatını kaybeden iki küçük kardeşin cansız bedenleri Batman Eğitim Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı, baba Direk'in hayati tehlikesinin ise sürdüğü öğrenildi.



Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

