81 ilde bugün başlıyor! Tüm ticari araçlarda zorunlu olacak | Bunu yapmayana 5 bin 856 TL ceza

Bakan Uraloğlu, uygulamanın şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçlar için zorunlu olacağını vurguladı. (A Haber arşiv)



"KIŞ ŞARTLARINA UYGUN DONANIM VE EKİPMANLA SEYAHATLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRELİM"

Kış lastiği uygulamasının detaylarına ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Uraloğlu, sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastiklerin de kış lastiği yerine geçtiğini anımsatarak "Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor; yine de araçlarımızda zincir, takoz ve çekme halatı gibi gerekli ekipmanların bulunmasını sağlayalım. Kış şartlarına uygun donanım ve ekipmanla seyahatlerimizi gerçekleştirmeyi ihmal etmeyelim." ifadelerini kullandı.