81 ilde bugün başlıyor! Tüm ticari araçlarda zorunlu olacak | Bunu yapmayana 5 bin 856 TL ceza

Zorunlu kış lastiği uygulaması 81 ilde 15 Kasım Cumartesi itibarıyla başlıyor. Yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçlarda zorunlu olacak uygulama 15 Nisan 2026 tarihine kadar sürecek. Kış lastiği takmayanlara 5 bin 856 TL para cezası uygulanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, zorunlu kış lastiği uygulamasının bugün başlayıp 15 Nisan'da sonlanacağını anımsattı. Bakan Uraloğlu, "Uygulama şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçlar için zorunlu olacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"nin 4 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsattı.

Bakan Uraloğlu, zorunlu kış lastiği uygulamasının 15 Kasım'da başlayacağını hatırlatarak "1 Aralık'ta başlayıp 1 Nisan'da sona eren zorunluluğu, mevsimsel şartlar gereği 15 Kasım–15 Nisan tarihleri olarak güncellemiştik. Böylece zorunlu kış lastiği uygulama süresini 4 aydan 5 aya çıkardık." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kış lastiklerinin 7 derecenin altında yol tutuşunu arttırdığını söyledi. (A Haber arşiv)Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kış lastiklerinin 7 derecenin altında yol tutuşunu arttırdığını söyledi. (A Haber arşiv)

YOLCU VE EŞYA TAŞIYAN TÜM TİCARİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU
Bakan Uraloğlu, kış lastiklerinin 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırdığını belirterek "Kazaları önlemede hayati öneme sahip. Uygulama şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçlar için zorunlu olacak. Hususi araç sahiplerinin de kış lastiği takmasını tavsiye ediyoruz." dedi.

Zorunlu kış lastiği 15 Kasım 2025 - 15 Nisan 2026 tarihleri arasında uygulanacak. (A Haber arşiv)Zorunlu kış lastiği 15 Kasım 2025 - 15 Nisan 2026 tarihleri arasında uygulanacak. (A Haber arşiv)

KIŞ LASTİĞİ TAKMAYANA 5.856 TL CEZA
Bakan Uraloğlu, il sınırları içerisinde kış lastiği uygulamasının Valiliklerce belirlendiğini kaydederek "Valilikler il sınırları içerisindeki kış lastiği uygulamasını Bakanlık olarak belirlediğimiz tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve sonrasında birer ay artırabilir. Bu nedenle sürücülerimizin duyuruları dikkatle takip etmeleri büyük önem taşıyor. Kurallara uymayanlara 5 bin 856 lira ceza uygulanacak." dedi.

Bakan Uraloğlu, uygulamanın şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçlar için zorunlu olacağını vurguladı. (A Haber arşiv)Bakan Uraloğlu, uygulamanın şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçlar için zorunlu olacağını vurguladı. (A Haber arşiv)

"KIŞ ŞARTLARINA UYGUN DONANIM VE EKİPMANLA SEYAHATLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRELİM"
Kış lastiği uygulamasının detaylarına ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Uraloğlu, sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastiklerin de kış lastiği yerine geçtiğini anımsatarak "Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor; yine de araçlarımızda zincir, takoz ve çekme halatı gibi gerekli ekipmanların bulunmasını sağlayalım. Kış şartlarına uygun donanım ve ekipmanla seyahatlerimizi gerçekleştirmeyi ihmal etmeyelim." ifadelerini kullandı.

