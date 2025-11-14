81 ilde bugün başlıyor! Tüm ticari araçlarda zorunlu olacak | Bunu yapmayana 5 bin 856 TL ceza
Zorunlu kış lastiği uygulaması 81 ilde 15 Kasım Cumartesi itibarıyla başlıyor. Yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçlarda zorunlu olacak uygulama 15 Nisan 2026 tarihine kadar sürecek. Kış lastiği takmayanlara 5 bin 856 TL para cezası uygulanacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, zorunlu kış lastiği uygulamasının bugün başlayıp 15 Nisan'da sonlanacağını anımsattı. Bakan Uraloğlu, "Uygulama şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçlar için zorunlu olacak" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"nin 4 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsattı.
Bakan Uraloğlu, zorunlu kış lastiği uygulamasının 15 Kasım'da başlayacağını hatırlatarak "1 Aralık'ta başlayıp 1 Nisan'da sona eren zorunluluğu, mevsimsel şartlar gereği 15 Kasım–15 Nisan tarihleri olarak güncellemiştik. Böylece zorunlu kış lastiği uygulama süresini 4 aydan 5 aya çıkardık." ifadelerini kullandı.
YOLCU VE EŞYA TAŞIYAN TÜM TİCARİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU
Bakan Uraloğlu, kış lastiklerinin 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırdığını belirterek "Kazaları önlemede hayati öneme sahip. Uygulama şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçlar için zorunlu olacak. Hususi araç sahiplerinin de kış lastiği takmasını tavsiye ediyoruz." dedi.
KIŞ LASTİĞİ TAKMAYANA 5.856 TL CEZA
Bakan Uraloğlu, il sınırları içerisinde kış lastiği uygulamasının Valiliklerce belirlendiğini kaydederek "Valilikler il sınırları içerisindeki kış lastiği uygulamasını Bakanlık olarak belirlediğimiz tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve sonrasında birer ay artırabilir. Bu nedenle sürücülerimizin duyuruları dikkatle takip etmeleri büyük önem taşıyor. Kurallara uymayanlara 5 bin 856 lira ceza uygulanacak." dedi.