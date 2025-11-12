Şırnak'ta adliye önünde silahlı saldırı! Ölü ve yaralı var

Şırnak'ta Cizre Adliyesi çıkışında dehşet anları yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir şahıs 2 kişiye silahla ateş açtı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.

Şırnak'ta Cizre Adliyesi çıkışında silahlı saldırıya uğrayan 2 kişiden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Cizre Adliyesi önünde bir kişi, adliye çıkışında henüz belirlenemeyen bir nedenle R.B. ve M.G.'ye silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

1 KİŞİ ÖLDÜ 1 KİŞİ YARALI

Silahlı saldırıda ağır yaralanan R.B. ve M.G.'e olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan 66 yaşındaki Mehmet Güzel doktorların bütün çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

