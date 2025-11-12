İzmir'de işçilerden eylem! CHP'li belediyeye isyan ettiler: Haklarımızı verin

Giriş Tarihi: 12.11.2025 08:59

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketlerinden İZELMAN, İZNERJİ ve İZFAŞ çalışanları, 3 aydır biriken sosyal haklarını alamadıkları gerekçesiyle oturma eylemi başlattı.



Kültürpark 9 Eylül Kapısı önünde bir araya gelen işçiler, "Sabır taştı, işçi susmayacak, biriken ödemeler yapılsın" yazılı pankartlar taşıdı, slogan attı. İşçiler, daha sonra Kültürpark'taki İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına kadar yürüdü.



Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, şirketlerdeki 23 bin işçinin 3 aydır sosyal haklarını alamadığını belirtti.



Belediyenin bazı şirketlerdeki çalışanların fazla mesai ücretlerini ödeyerek diğer çalışanların haklarını görmezden geldiğini savunan Gül, bu durumun iş barışını zedelediğine işaret etti.



Yaşadıkları olumsuzluklara rağmen görevlerinin başında olduklarını vurgulayan Gül, şöyle konuştu: "Kentimizi ayakta tutmak için gece gündüz çalışıyor, alın teri döküyoruz ancak emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Daha da vahimi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yıllardır çalışan arkadaşlarımız, farklı birimlerden şirketlere aktarılıp 'havuz' adı altında yaklaşık 300 kişi ücretsiz izne çıkarılmış, maaşsız ve sigortasız bir şekilde açlığa mahkum edilmiştir. Biz emekçiler bunu hak etmiyoruz, asla ve asla kabul etmiyoruz."



Gül, soruna çözüm bulunması için diyalog kapısını her zaman açık tuttuklarını ancak bu süreçte gerekli adımların atılmadığını kaydetti.



Alacakları için sabırla bekleyen emekçilerin borçlarının büyüdüğünü anlatan Gül, "Kredi kartlarımız, kredilerimiz, faturalarımız ödenemez hale geldi. Biz emekçiler olarak taleplerimizi yineliyoruz. Şirkete iade edilen arkadaşlarımız bir an önce işbaşı yaptırılsın. Biz sadaka değil, hak ettiğimiz ücretleri istiyoruz. Fazla mesai ücretlerimiz, ikramiyelerimiz, gıda kartı alacaklarımız ve öğrenim yardımlarımız için derhal bir ödeme takvimi belirlensin. Aksi halde bu cuma günü mesai bitimine kadar oturma eylemimize devam edeceğiz." diye konuştu.



Açıklamanın ardından belediye binası önünde bir süre oturan işçiler, Kültürpark 9 Eylül Kapısı önüne yürüyerek eylemlerini burada sürdürdü.