Tilki ile çiftçi arasındaki dostluk şaşkına çevirdi: 6 ay mangal yaptım

Amasya'da bir çiftçi büyütüp beslediği tilki ile sıra dışı dostluk kurdu. Sebzelerin yetiştirildiği serayı fare ve yılan gibi zararlılardan koruyan tilkiyi, çiftçi dostu et ve döner yedirerek besliyor. Çiftçi Necati Sarı, 'Eylül' adını verdiği kurnazlığıyla bilinen dostu için bir ay boyunca mangal partisi yaptığını söyledi.

Giriş Tarihi: 11.11.2025 09:51

Amasya merkeze bağlı Büyük Kızılca köyünde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan evli ve 1 çocuk babası Necati Sarı, serasının yakınında annesiz kaldıklarını gördüğü iki yavru tilkiyi takip edip günlerce besledi. Kurnazlığıyla bilinen tilkilerden biriyle dostluk kuran hayvansever çiftçi, sevimli misafirine bir ay boyunca et pişirip mangal partisi de yaptı. Gün geçtikçe büyüyüp güçlenen dostunu sonrasında da et ve dönerle beslemeyi sürdürdü.



SERANIN ETRAFINDA KUŞ UÇURTMUYOR



Çeşitli sebzelerin yetiştirildiği seranın yakınlarında yuva yapıp çevresinde kuş uçurtmayan 'Eylül' adını verdiği tilki Sarı'nın sesini duyar duymaz koşarak yanına geliyor. Getirilen etlerin bir bölümünü patileriyle eştiği toprağa gömüyor.





"ALIŞTIRMAK İÇİN BİR AY MANGAL PARTİSİ YAPTIM"



6 aydır yetiştirdiği tilkiyle sıra dışı bir dostluk kurduğunu belirten 58 yaşındaki Sarı, "Tilkiyi kendime alıştırmak için bir ay mangal partisi yaptım. Dönerde verdim. Şimdi birbirimize çok alıştık" dedi.