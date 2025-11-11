İstanbul'da metrobüs çilesi! Yaşanan aksaklıkla vatandaşlar yağmur altında kaldı

Giriş Tarihi: 11.11.2025 09:19

İETT 'nin resmi destek hesabından yapılan açıklamada , "Merhaba, Metrobüs güzergahında yaşanan aksaklık nedeni ile trafik oluşabilmekte, ilgili birimlerimiz tarafından müdahale edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Sonrasında ise Söğütlüçeşme istikametinde ilerleyen bir metrobüs, Şükrübey durağında arızalandı. Arıza nedeniyle seferler aksarken duraklar kalabalıklaştı.

Birçok kişi de sabah erken saatte evden çıkmasına rağmen işe yetişemediğini sosyal medya üzerinden paylaştı.

Ancak vatandaşlar sosyal medyada, metrobüslerin uzun süre hareket etmediğini ve duraklarda yoğun kalabalık oluştuğunu belirtti.

Çok sayıda vatandaş yağmur altında ıslanarak metrobüs bekledi (X)

FOTOĞRAFLARLA TEPKİ GÖSTERDİLER

Mağdur olan vatandaşlar, duraklarda ve metrobüs içinde çekilen anlık fotoğraflarla yaşanan yoğunluğu ve aksaklığı gözler önüne serdi.

İSTANBULLU'NUN ÇİLESİ

İBB'nin metrobüs arızaları ve araç yangınlarına halen bir çözüm bulamaması İstanbulluların tepkisini artırırken kentin en yoğun ulaşım hatlarından biri olan metrobüs hattında yaşanan sorunlar her geçen gün büyüyor.