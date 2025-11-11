İstanbul'da metrobüs çilesi! Yaşanan aksaklıkla vatandaşlar yağmur altında kaldı
İstanbul’da sabah saatlerinde metrobüs hattında yaşanan aksaklık, il genelinde ulaşımı felç etti. Yağmur altında bekleyen binlerce yolcu, duraklarda uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar, araçların uzun süre hareket etmediğini ve duraklarda büyük kalabalıklar oluştuğunu belirterek sosyal medyada tepki gösterdi. İşe geç kalan birçok kişi yaşanan aksaklığı fotoğraflarla paylaştı.
Avcılar'da arızalanan metrobüs nedeniyle seferlerde aksama yaşanırken, duraklarda yoğunluk ve uzun araç kuyruğu oluştu.
Sonrasında ise Söğütlüçeşme istikametinde ilerleyen bir metrobüs, Şükrübey durağında arızalandı. Arıza nedeniyle seferler aksarken duraklar kalabalıklaştı.
"TRAFİK OLUŞABİLİR"
İETT'nin resmi destek hesabından yapılan açıklamada, "Merhaba, Metrobüs güzergahında yaşanan aksaklık nedeni ile trafik oluşabilmekte, ilgili birimlerimiz tarafından müdahale edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.
UZUN SÜRE HAREKET ETMEDİ
Ancak vatandaşlar sosyal medyada, metrobüslerin uzun süre hareket etmediğini ve duraklarda yoğun kalabalık oluştuğunu belirtti.
VATANDAŞ YOLLARDA KALDI
Birçok kişi de sabah erken saatte evden çıkmasına rağmen işe yetişemediğini sosyal medya üzerinden paylaştı.
FOTOĞRAFLARLA TEPKİ GÖSTERDİLER
Mağdur olan vatandaşlar, duraklarda ve metrobüs içinde çekilen anlık fotoğraflarla yaşanan yoğunluğu ve aksaklığı gözler önüne serdi.
İSTANBULLU'NUN ÇİLESİ
İBB'nin metrobüs arızaları ve araç yangınlarına halen bir çözüm bulamaması İstanbulluların tepkisini artırırken kentin en yoğun ulaşım hatlarından biri olan metrobüs hattında yaşanan sorunlar her geçen gün büyüyor.