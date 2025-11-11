Erzurum'da 3 bin fidan toprakla buluştu

Oltu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında düzenlenen etkinlikte, Oltu Organize Sanayi Bölgesi’nin batı yamaçlarında 3 bin fidan toprakla buluştu.

Etkinliğe Oltu Kaymakamı, Garnizon Komutanı, Oltu Belediye Başkan yardımcısı kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, Kur'an kursu öğrencileri, Oltu Gençlik Merkezi öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılış konuşmasını Oltu Orman İşletme Müdürü Atakan Akalın yaptı. Akalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 6 Kasım 2019'da yayımlanan genelgeyle her yıl 11 Kasım gününün "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak ilan edildiğini hatırlattı.

Akalın konuşmasında, "Ormanlarımız ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip. Bu bilinçle her yıl olduğu gibi bu yıl da 11 Kasım'da fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yürütülen 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' kampanyası kapsamında milyonlarca fidan dikiliyor. Bu büyük seferberlik artık gelenekten öte bir yeşil vatan seferberliği haline gelmiştir. Fidan dikmek, geleceğimize atılan bir imzadır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından şölen havasında geçen etkinlikte, Orman İşletme Müdürlüğü personeli tarafından önceden hazırlanan alanlara fidanlar dikildi ve can suları verildi. Katılımcılar, doğaya nefes olmak adına fidan dikmenin mutluluğunu yaşadı.

Program sonunda fidan dikimine katılan öğrencilere kek meyve suyu ve çay ikramında bulundular.