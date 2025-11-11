65 milyon krediye yüksek faiz istedi

Tefecilikten tutuklanan Q Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan ve Yasef Mitrani’nin, Peker Gayrimenkul’e 65 milyon liralık kredi kullandırdığı, paranın geri ödemesi için yüksek faiz istediği ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 11.11.2025 08:57

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan Ali Ercan ve Yasef Mitrani, "tefecilik" yapmak suçundan tutuklanmaları talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Q Yatırım Bankası eski Genel Müdürü Mehmet Aydoğdu'ya ise adli kontrol istendi. Ercan ve Mitrani "tefecilik yapmak" suçundan tutuklandı. Aydoğdu, yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına SABAH ulaştı.

'HABERİM YOK'

Ercan ifadesinde, iddia edilen faiz oranıyla ilgili bankacılık faizinin üst sınırı olmadığını, verilen kredinin kendi imzasıyla çıkmadığını, yönetim kurulunun verdiği karardan sonra operasyon birimi tarafından kullandırıldığını söyledi. Ercan, "Bu kredide benim tek başıma attığım herhangi bir imzam yoktur" dedi.



'SADECE TANIŞTIRDIM'

Yasef Mitrani ise kimseden para almadığını, kimseye de para vermediğini öne sürerek "Tefecilik yapmadık. Sahip olduğum çekim dahi yoktur" dedi. Mitrani, işadamı Hasan Peker'in kredi alma süreciyle ilgili yakını tarafından kredi sorunları olduğunun kendisine ulaşması üzerine tanıdığı olan banka sahibi Ali Ercan'dan Peker için randevu aldığını, sonraki süreçten haberdar olmadığını iddia etti. Öte yandan Ali Ercan'ın şirketi Qua Granite'den yapılan açıklamada, "Şirketimizin ticari faaliyetleri ile ilgili herhangi bir hukuki süreç bulunmamakta olup şirketimiz geçmişte olduğu gibi önümüzdeki süreçte de faaliyetlerini daha ileriye götürmek için gerekli özeni ve azmi göstermeye devam edecektir" ifadeleri yer aldı.

