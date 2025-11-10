Okul müdüründen akılalmaz hareket! Otizmli öğrenciyi merdivenlerden düşürdü: Soruşturma başlatıldı

Giriş Tarihi: 10.11.2025 23:26

Öğrencini annesi, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin ardından jandarmaya giderek okul müdüründen şikayetçi oldu. (DHA)

"OKUL MÜDÜRÜNÜ TELEFONLA ARADIM ANCAK, AÇMADI"

B.U.U.'nun annesi Derya Yavuz, olay günü yaşananları anlattı. Yavuz, "Oğlum üst kata çıkıp, sınıfın kapısını açtıktan sonra matematik öğretmeni olan Yunus hoca dışarıya çıkıyor ve bazı çocukların sınıfta olmadığını söylüyor. Oğluma 'Git aşağıdaki çocukları çağır' demiş. Oğlum da merdivenlerden aşağıya inerken okul müdürü ile karşılaşıyor. Aralarında hiçbir konuşma olmadan okul müdürü oğlumu tuttuğu gibi merdivenlerden aşağıya fırlatmış. Daha sonra hiçbir ilk yardımda bulunmuyor. Çocuğumun kafası demirlere sıkışıyor. Her yeri merdivenlere çarpmış. Oğlum o şekilde eve geldi. Üstü başı toz içindeydi. Ne olduğunu sordum. Olayı anlattı. Müdürü telefonla aradım ancak, açmadı. Ardından müdür yardımcısını aradım. Olaydan haberi olmadığını söyledi" dedi.

Görüntüleri kayıt altına aldıktan sonra jandarmaya gidip şikayetçi olduklarını anlatan Yavuz, "Psikolojimiz alt üst oldu. Çocuğum okula gitmek istemiyor. Şikayetçiyim" dedi.