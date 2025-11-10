Kayıp yaşlı adamdan acı haber! Otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitirdi

Aksaray'da ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan Bayram Ali Et, ekipler tarafından arandığı sırada Aksaray-Konya karayolunda bulundu. Yaşlı adam yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Giriş Tarihi: 10.11.2025 04:35

Paylaş



ABONE OL

Kaza, saat 22.00 sıralarında Aksaray-Konya kara yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Sivas'taki annesinin cenazesine gitmek için Antalya'dan yola çıkan İsmail S.'nin (51) yönetimindeki 07 AAY 058 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Bayram Ali Et'e çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Et'in öldüğü belirlendi. Jandarmanın yaptığı inceleme, ailesinin Bayram Ali Et için kayıp ihbarında bulunulduğunu belirlendi. Et'in cansız bedeni, jandarmanın kaza yerinde yaptığı çalışmanın ardından otopsi için morga kaldırıldı. Sürücüyü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN