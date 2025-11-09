Zonguldak'ta ‘öldü' sanılan kedi bacağında mermiyle geri döndü

Zonguldak'ta, yaklaşık aydır kayıp olan ve sahibinin 'artık öldü' diye kabullendiği kedi, yaralı halde geri döndü. Kırık şüphesiyle veterinere götürülen kedinin bacağında 'yorgun mermi' çekirdeği tespit edildi. Ameliyat edilen kedi sağlığına kavuşurken, sahibi Seda Özkaya havaya ateş açanlara tepki gösterdi.

09.11.2025

Kilimli ilçesinde yaşayan Seda Özkaya'nın 4 yıldır baktığı kedisi, yaklaşık iki ay önce kayboldu. Kedisinden ümidi kesen ve öldüğünü kabullenen Özkaya, iki gün önce diğer kedisine yemek verirken kayıp kedisinin geri döndüğünü fark etti.

Büyük sevinç yaşayan Özkaya, kedisinin ayağının üzerine basamadığını görünce kırık şüphesiyle Zonguldak Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvurdu.



Yaşadığı süreci anlatan kedi sahibi Seda Özkaya, "Kedimi getirdim. 1,5-2 aydır yoktu. Biz de 'Herhalde öldü' dedik, kabullendik. İki gün önce diğer kedime yemek verirken, bir baktım bu geldi. Sevindim ama kolunun üzerine basamıyordu. 'Herhalde kırık' dedik. Buraya geldik. Baktık ki kurşun çıktı" dedi.

Durum karşısında hayli şaşırdıklarını yaşadıklarını belirten Özkaya, "Yani kırık, kemiği çıktı zannettik ama kurşun isabet etmiş. O şekilde tedavisi yapıldı. Şimdi biz, çatımızda bakacağız. Çatıya yer ayarladık ona. Sağlığına kavuştu çok şükür. 15 gün sonra kontrole getireceğiz" diye konuştu.

Olayın "yorgun mermi" kaynaklı olduğunu ifade eden Özkaya, mahallesinde sürekli havaya ateş açılmasından şikayetçi oldu. Özkaya, şunları söyledi:

"Yorgun mermiymiş ama hiç öyle bir şey tahmin etmedik. Bizim mahallede zaten insanlar havaya atıyor. Saat kaç olursa olsun fark etmiyor zaten. Büyük ihtimalle onlardan isabet etti. Bunlara da bir tedbir gelmesi lazım bence."

Zonguldak Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürü Rıza Akçay ise kedinin durumu hakkında teknik bilgi verdi. Olayın "ateşli silah yaralanması" olduğunu belirten Akçay, "Röntgenlerini çektik, orada da belli. Sonuç olarak ameliyatını yaptık. Ameliyatı da başarılı geçti. Eski sağlığına inşallah kavuşacak. Yorgun mermi. Mermi çekirdeği de zaten üzerindeydi. Onun için diyoruz zaten yorgun mermi. Gerekeni yaptık" ifadelerini kullandı.

Tedavisi tamamlanan kedinin, 15 gün sonra kontrole getirileceği öğrenildi.