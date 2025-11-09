Restoranlardaki fiyatları en az 10 düşürecek hamle

Giriş Tarihi: 09.11.2025 09:06

Yemek platformlarının komisyon ücretlerini yüzde 40'lara kadar varan oranlara çıkarması restoranları isyan ettirdi.

MENÜ FİYATLARI EN AZ YÜZDE 10 GERİLEYECEK

Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre bu oranları boykot etmeye hazırlanan restoranlar bir taraftan da kendi platformunu kurmak için kolları sıvadı. Yüksek oranların faturaya yansıdığını bunun suni bir enflasyon yaratarak restoran fiyatlarını artırdığını aktaran sektör oyuncuları, komisyon oranlarının düşmesiyle menü fiyatlarının en az yüzde 10 gerileyeceğini vurguluyor.

İNDİRİMİ DİKTE EDİYORLAR

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, online yemek platformlarının işletmelere uyguladığı yüksek komisyonların sektörü çıkmaza soktuğunu söyledi. Bingöl, "Online yemek platformlarının yüzde 40'lara varan komisyon oranları sektörümüzün kanayan yarası haline geldi. Örneğin 1.000 TL'lik bir yemek siparişinde yüzde 32 yani 320 TL komisyon oranı kesiliyor. Yüzde 20 de yani 64 TL'lik de komisyonun KDV'si alınıyor. 1.000 TL'lik bir siparişte indirim vs olmazsa 616 TL kalıyor" dedi.

Bu platformlarda reklamsız ve kampanyasız sipariş alınmanın çok zor olduğunu vurgulayan Bingöl, "Eğer reklam kampanya vermezseniz listelemede çok geride kalıyorsunuz. Yani dolaylı olarak indirim dikte ediliyor. 1.000 TL'lik siparişte 616 TL'ye 100 lira da indirim eklediğiniz eline 516 TL kalıyor ki daha henüz buna dükkan giderleri dahil değil" ifadelerini kullandı.