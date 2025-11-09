Kahramanmaraş'ta işçileri taşıyan minibüs devrildi: Ölü ve yaralı var

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde Andırın-Göksun kara yolunda inşaat işçilerini taşıyan minibüs kontrolden çıkmasıyla yol kenarına devrildi. Kazada yabancı uyruklu 2 işçinin öldüğü, sürücü H.H. ile birlikte 6 işçinin yaralandığı belirtildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçenin kırsalındaki Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Andırın-Göksun kara yolunda seyir halindeki H.H. (30) yönetimindeki inşaat işçilerini taşıyan 31 AJY 086 plakalı minibüs, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, minibüste bulunan yabancı uyruklu 2 işçinin öldüğü belirlenirken, sürücü H.H. ile birlikte 6 işçi de yaralandı.İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada yaşamını yitiren 2 işçinin cenazesi ise otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

