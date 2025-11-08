Yaşam

"PiyasaTurkiye” hesabının kullanıcısı Emrah Peküs hakkında tutuklama kararı

İstanbul'da 'PiyasaTurkiye' rumuzlu sosyal medya hesabının kullanıcısı Emrah Peküs 'TMK 6' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan tutuklandı. Öte yandan Peküs, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve eşinin fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak hedef göstermişti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "PiyasaTurkiye" rumuzlu X sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımlara ilişkin 'TMK 6' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan başlatılan soruşturmanın ardından Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda hesabın kullanıcısının Emrah Peküs olduğunun tespit edildi.

TUTUKLANDI
Şüpheli Peküs, Siirt'te düzenlenen operasyonla yakalandı. Başsavcılık, şüphelinin savcılık sorgulamasının ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiğini hakimlikçe tutuklandığı bildirildi.

Başsavcılık şu ifadelere yer verdi: "Cumhuriyet Başsavcılığımızca TMK 6 ve Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek suçundan başlatılan soruşturma ile ilgili olarak; PiyasaTürkiye rumuzlu X (Twitter) sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımlara ilişkin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, bahse konu sosyal medya hesabının kullanıcısının Emrah PEKÜS isimli şahıs olduğu tespit edilmiş olup, anılan şahıs Siirt ilinde yapılan çalışma neticesinde yakalanmıştır. 07/11/2025 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli şahıs, sorgu işlemlerinin ardından tutuklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

GÜRLEK AİLESİNİ PAYLAŞMIŞTI
Peküs, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve eşinin fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak hedef göstermişti.

