Aydın'da ilk kez turnuvaya katılan Voleybol Erkek Takımı çeyrek finale yükseldi

Aydın'da düzenlenen voleybol turnuvasında birinci olarak Manisa’da gerçekleştirilen bölge finallerine katılma hakkı kazanan Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Voleybol Erkek Takımı'nın oldu. İlk kez turnuvaya katılan takım 3-7'lik skorla büyük bir başarıya imza attı.

Giriş Tarihi: 08.11.2025 21:23

Paylaş



ABONE OL

Kamu Spor Oyunları kapsamında Aydın'da düzenlenen voleybol turnuvasında birinci olarak Manisa'da gerçekleştirilen bölge finallerine katılma hakkı kazanan Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Voleybol Erkek Takımı, ilk kez yer aldığı bölge finallerinde çeyrek finale yükselmeyi başardı.

3-7 Kasım 2025 tarihleri arasında Manisa'da yapılan müsabakalarda büyük bir özveriyle mücadele eden İl Sağlık Müdürlüğü ekibi, performansıyla takdir topladı. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, başarılı takımı tebrik ederek "Bu başarıda emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN