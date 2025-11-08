Yaşam

Antalya'da yanan tüp yüklü kamyonet kullanılamaz hale geldi

Antalya'nın Alanya ilçesinde mutfak tüpü yüklü kamyonette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı yangında kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Cikcilli Mahallesi Seyir Terası mevkisinde park halindeki mutfak tüpü yüklü kamyonette, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında tüplerden kaynaklı birkaç kez patlama meydana geldi.

Bölgedeki otluk alana da sıçrayan yangın, ekiplerce söndürüldü. Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı yangında kamyonet kullanılamaz hale geldi.