Kahramanmaraş'ta zehir satıcılarına geçit yok: 2 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda bir aracı durduran ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Araçta ve üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

