Batman'da abart egzoz kullanan 2 otomobil ve 3 motosiklet sürücüsüne ceza uygulandı

Batman'da abart egzoz kullandıkları tespit edilen 2 otomobil ve 3 motosiklet sürücüsüne toplam 236 bin 942 lira ceza uygulandı.

Giriş Tarihi: 07.11.2025 15:03

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin farklı noktalarında yapılan uygulamalar aralıksız sürüyor.



Ekiplerce sürdürülen uygulamalarda 2 otomobil ve 3 motosiklette abart egzoz bulunduğu tespit edildi.



Sürücülere toplam 236 bin 942 lira cezai işlem uygulandı.

